Grugliasco, iniziato il conto alla rovescia per “Cittadella in Festa”

Il Comune di Grugliasco promuove l’evento “Cittadella in Festa”, una giornata dedicata al valore del volontariato, dei gesti solidali e della costruzione di legami di comunità.

L’iniziativa si inserisce nel percorso della Cittadella del Welfare, progetto avviato nel 2018 e rinnovato nel 2025, che vede la collaborazione attiva tra Comune, Consorzio Ovest Solidale ed Enti del Terzo Settore, impegnati nel creare una rete sociale orientata al benessere comunitario, promuovendo coesione fra cittadini e sostenendo processi di inclusione e di mutuo aiuto

L’evento si terrà sabato 18 aprile dalle 15 alle 18 presso la Cittadella del Welfare, via San Rocco 20-22, luogo di riferimento per il welfare cittadino, e coinvolgerà 12 realtà del territorio, che, attraverso stand informativi e spazi interattivi, offriranno ai cittadini una testimonianza concreta delle attività svolte quotidianamente accanto alle persone.

Non solo informazione, ma anche esperienza diretta: ogni ente proporrà simbolicamente un gesto solidale per invitare ciascuno a sentirsi parte attiva della comunità.

Un modo per costruire insieme il messaggio sempre attuale: anche un piccolo gesto, se costante, può fare la differenza.

«La '”Cittadella in Festa” è un'occasione preziosa per celebrare l'impegno del nostro territorio nel promuovere la solidarietà e il benessere collettivo, grazie alla sinergia tra istituzioni, Terzo Settore e cittadini che si mettono a servizio della comunità – dichiarano il sindaco Emanuele Gaito e il vicesindaco e assessore al Welfare Elisa Martino , invitando i cittadini a partecipare - Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, a scoprire le tante realtà che operano quotidianamente per il bene comune e a riscoprire il potere trasformativo dei piccoli gesti di solidarietà. Insieme, possiamo costruire una comunità più forte, inclusiva e attenta ai bisogni di ciascuno.”

Per Informazioni: Cittadella del Welfare - tel. 011 4013013.