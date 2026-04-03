Meteo: weekend di Pasqua all'insegna del bel tempo, clima quasi estivo sul Torinese

Un'area di alta pressione in espansione dall'Atlantico fino al Mediterraneo porterà tempo stabile e soleggiato per tutto il fine settimana pasquale, e durerà almeno fino a fine settimana prossima. Temperature in netto rialzo e molto gradevoli, quasi da inizio estate.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi, venerdì 3, a martedì 7 aprile

Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi alte (per lo più lunedì di Pasquetta), anche se da lunedì portebbe riformarsi qualche nebbia al mattino.

Temperature in forte rialzo da domani e oltre le medie del periodo, con valori massimi che da domenica si stabilizzeranno sui 22/24 °C, e minime tra 8 e 12 °C.

Venti: ancora qualche refolo settentrionale in mattinata poi da domani assenti o deboli a regime di brezza.

Tendenza da mercoledì 8 aprile

L'alta pressione resisterà ancora un paio di giorni anche se comincerà a filtrare aria più umida, poi nel fine settimana potrebbe esserci un fronte freddo che farà ritornare le temperature nelle medie del periodo.

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