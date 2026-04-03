Corsi di difesa personale: Grugliasco si schiera dalla parte delle donne

Il Comune di Grugliasco, attento alla necessità di promuovere la cultura dei diritti, rafforzare le azioni di prevenzione e contrastare ogni forma di violenza, anche in relazione alle crescenti manifestazioni di discriminazione, organizza per le donne residenti un ciclo di incontri gratuiti dedicati alla difesa personale.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Grugliasco, è realizzata dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e coordinata dall’avvocato Sara Caruana, referente per la Difesa Personale – Metodo Globale Autodifesa per il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Il percorso prevede otto incontri, in programma dal 10 aprile al 26 giugno, durante i quali le partecipanti potranno apprendere il Metodo Globale Autodifesa: un sistema formativo pensato per una difesa personale consapevole e responsabile. Il programma integra nozioni giuridiche, strumenti per la gestione dello stress e dei conflitti, oltre a tecniche semplici e intuitive utili per affrontare e contenere situazioni di aggressione verbale, psicologica e fisica.

Le lezioni saranno tenute da tecnici qualificati, insegnanti di discipline marziali riconosciute dalla Federazione, in possesso delle specifiche certificazioni per l’insegnamento della Difesa Personale –MGA. L’incontro inaugurale si terrà il 10 aprile alle ore 19 sarà aperto dall’avv. Caruana, affiancata da Andrea Merli, referente del settore Aikido e docente federale MGA, insieme ad altri tecnici. Gli incontri si terranno presso il PalaVillage, in Viale Lucio Battisti 10 a Grugliasco.