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S. Rita / Mirafiori | 03 aprile 2026, 19:28

Caio Mario, parcheggio pieno di turisti dopo le polemiche: “Ora serve una gestione stabile”

Cambio di scenario dopo le criticità legate alle occupazioni abusive dei camper rom

Tornano i turisti al Caio Mario

Tornano i turisti al Caio Mario

Dal caos delle occupazioni abusive al tutto esaurito per i turisti. Il parcheggio Caio Mario di corso Unione Sovietica torna al centro dell’attenzione, ma questa volta per un motivo opposto (e possiamo dire positivo) rispetto alle polemiche delle scorse settimane.

Da alcuni giorni, complice il ponte di Pasqua, l’area risulta completamente piena, con una forte presenza di mezzi e visitatori arrivati in città nelle ultime ore. Un’immagine che segna un netto cambio di scenario rispetto alle criticità denunciate in passato, quando l’area era finita nel mirino per utilizzi impropri e situazioni di degrado che avevano portato persino Gtt a sigillare i bagni pubblici.

Il tema era stato sollevato anche in Circoscrizione 2, con il coordinatore alla Viabilità Alessandro Nucera che aveva parlato della necessità di riportare ordine e garantire un utilizzo corretto dello spazio, soprattutto in un punto strategico per l’accoglienza turistica. Sulla vicenda si era espressa anche la Città: in prima linea con gli assessori comunali Chiara Foglietta e Marco Porcedda (ognuno per la sua competenza).

ph.ver.

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