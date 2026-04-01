Giardini trasformati in discariche, accampamenti sotto accusa in via Rubino

Torna l’allarme degrado in via Rubino, a Mirafiori nord, dove i giardini pubblici sono stati trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto. Tra rifiuti abbandonati, sacchi accumulati e condizioni igieniche precarie, cresce la rabbia delle famiglie della zona.

A denunciare la situazione è il consigliere dei Moderati della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, che all'indomani della commissione a tema sicurezza parla apertamente di un’area ormai fuori controllo. Secondo quanto segnalato, il degrado sarebbe legato anche alla presenza di accampamenti temporanei nella zona, già oggetto in passato di controlli e sgomberi da parte delle forze dell'ordine. Nonostante gli interventi effettuati nei mesi scorsi, il problema sembrerebbe ripresentarsi ciclicamente. ANche se con numeri drasticamente diminuiti.

La situazione dei giardini, in particolare, preoccupa i residenti che hanno allertato il centro civico. “Così non si può andare avanti, ogni volta che i camper si piazzano da qualche parte lasciano un porcile in eredità”, è il commento di Nucera.