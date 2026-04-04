Uomo trovato in strada in una pozza di sangue, intervento della Polizia ad Aurora

Violenza per le strade di Aurora, a Torino. Ieri sera, intorno alle 22, i residenti di Corso Vercelli 14 e delle zone limitrofe sono stati scossi da urla provenienti dalla strada. Un uomo di circa 30 anni è stato trovato a terra in una vasta pozza di sangue e, successivamente, è stato trasportato in ambulanza in codice giallo al San Giovanni Bosco.

Sul posto sono intervenuti volanti della Polizia e due grossi fuoristrada, con i carabinieri in mimetica: gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica sono ancora in corso.

Alessi (FdI): "Situazione inaccettabile"

Poco dopo, nel Giardino Madre Teresa di Calcutta, la Polizia ha effettuato rilievi in direzione di corso Giulio Cesare. A raccontare l'episodio la capogruppo alla 7 di Fratelli d'Italia Patrizia Alessi, che chiarisce come la situazione dell'area verde di Aurora e della zona circostante: "rimane inaccettabile. Ogni giorno si verificano risse, attività di spaccio e la vendita di cibo e alcolici continua senza controllo". "È fondamentale - prosegue la meloniana - che si intervenga con decisione per garantire la sicurezza dei cittadini, perché così non si può andare avanti".

"Controllo sugli stabili fatiscenti"

La richiesta dell'esponente di FdI è di effettuare un controllo delle abitazioni in Aurora, " in particolare quelle fatiscenti, spesso occupate da persone coinvolte nello spaccio di sostanze". "Sono residenti regolari nel nostro territorio? Possiedono un contratto di affitto valido? È tempo di abbandonare il buonismo da parte dell'Amministrazione, che finora ha contribuito a farci affrontare criticità sempre più gravi" conclude Alessi. A rincarare la consigliera leghista della 7 Daniela Rodia, che chiede: "un piano straordinario per il controllo e la sicurezza dell’area, una presenza costante delle forze dell’ordine".

"Rimane prioritaria la chiusura notturna dei giardini fino al ripristino di condizioni minime di sicurezza" conclude l'esponente del Carroccio.