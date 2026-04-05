Tragedia sugli sci: uomo di Pinerolo deceduto mentre scende dal Monviso

Uno sci ritrovato da solo a oltre 3.700 metri di quota e il tragico presagio di quanto era appena accaduto poco più a valle, nel canale che scende verso il bivacco Andreotti, nel territorio di Pontechianale.

L'incontro

Così una coppia di scialpinisti ha dato l'allarme, intorno alle 16, segnalando la presenza dello sci abbandonato lungo la via di discesa. I due avevano incontrato l’uomo in mattinata, poco prima che l'uomo affrontasse il rientro in solitaria.

Salma recuperata con l'elisoccorso

Sul posto è stato inviato l’elisoccorso, che dopo una ricognizione aerea ha individuato il corpo dell’uomo in fondo a un canale, all’altezza del Bivacco Andreotti, purtroppo ormai senza vita. A perdere la vita Alberto Soldani, di Pinerolo, 57 anni, dentista e componente del direttivo del Cai. Mentre il medico di bordo effettuava la constatazione del decesso, l’elicottero ha trasportato in quota un militare del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che si è occupato delle operazioni di Polizia Giudiziaria.

La salma è stata poi recuperata sempre tramite il mezzo aereo. Restano in corso gli approfondimenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente: secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe aver perso il controllo degli sci durante la discesa lungo il canale sotto il bivacco Andreotti, precipitando per alcune centinaia di metri.