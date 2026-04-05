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Cronaca | 05 aprile 2026, 08:28

Tragedia nella notte a Chieri: morto ragazzo di 22 anni

Boris Ivli ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, finendo fuori strada

Tragedia nella notte a Chieri: morto ragazzo di 22 anni

Tragedia questa notte in via Buttigliera a Chieri, dove Boris Ivli ha perso la vita in un'incidente stradale. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto all'angolo con strada provinciale 128 di Pessione, intorno alle 3, dove è stato ritrovato il giovane.

Sbalzato fuori dal veicolo

Il ragazzo ha perso autonomamente il controllo della sua Ford Fiesta, uscendo dalla carreggiata e ribaltandosi. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio. Il 22enne di Riva di Chieri è deceduto per i gravi traumi subiti: la salma è stata affidata ai famigliari.

Sul sinistro indagano i Carabinieri di Chieri, per ricostruire la dinamica.

Cinzia Gatti

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