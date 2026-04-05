Tragedia nella notte a Chieri: morto ragazzo di 22 anni

Tragedia questa notte in via Buttigliera a Chieri, dove Boris Ivli ha perso la vita in un'incidente stradale. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto all'angolo con strada provinciale 128 di Pessione, intorno alle 3, dove è stato ritrovato il giovane.

Sbalzato fuori dal veicolo

Il ragazzo ha perso autonomamente il controllo della sua Ford Fiesta, uscendo dalla carreggiata e ribaltandosi. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio. Il 22enne di Riva di Chieri è deceduto per i gravi traumi subiti: la salma è stata affidata ai famigliari.

Sul sinistro indagano i Carabinieri di Chieri, per ricostruire la dinamica.