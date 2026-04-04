Moncalieri, tornano gli avvistamenti di cinghiali nelle zone di periferia

Con la chiusura delle scuole e le prime partenze per il lungo ponte pasquale, Moncalieri si sta progressivamente svuotando, ma in compenso ecco ritornare le segnalazioni di cinghiali, stavolta nelle zone periferiche della città. Sui social alcuni cittadini hanno diffuso immagini per allertare sulla presenza degli ungulati.

Avvistamento in strada Vignotto

L'ultimo caso è quello che indicava un cinghiale nelle vicinanze di strada Vignotto, vicino alla scuola elementare Montessori. In precedenza, forse lo stesso animale, era stato avvistato mentre entrava in un giardino privato.

I consigli delle forze dell'ordine

Nel caso lo si dovesse incontrare, l'invito dei carabinieri e delle forze dell'ordine è quello di non farsi prendere dal panico o dalla paura, perché gli ungulati difficilmente attaccano l’uomo. Massima attenzione se lo si incontra quando si è in auto, per evitare il rischio di un incidente, che potrebbe avere conseguenze sia per il cinghiale che per la vettura.