Scatta l'allarme anti incendio: evacuata la palazzina del Lingotto, centinaia di persone in strada

Centinaia di persone evacuate dagli uffici di Reply in corso Nizza. Poco prima delle ore 11, stando a quanto riportano i presenti in strada, è scattato l'allarme anti incendio nell'autorimessa.

Subito il palazzo, non lontano dagli ingressi del Lingotto Fiere, ha visto il deflusso di dipendenti che si sono riversati fuori dall'edificio. Si cerca di capire cosa abbia portato a far scattare l'allarme, ma nessun incendio sembrerebbe aver coinvolto l'immobile, ex sede degli uffici dirigenziali della Fiat Crysler.

Dopo circa 45 minuti in strada, i dipendenti sono stati fatti rientrare-