160 Anni di Ingegneria e Storia: Chivasso Celebra il Canale Cavour

Con l’apertura di 21 paratoie, il 12 aprile 1866 a Chivasso il principe Eugenio di Savoia Carignano inaugurava solennemente il Canale Cavour, alla presenza dei Ministri dell’Agricoltura e delle Finanze dell’epoca. A 160 anni di distanza, quella straordinaria opera del neonato Stato unitario continua a portare le acque del Po in 3 province diverse (Torino, Novara e Vercelli), che celebreranno l’anniversario domenica 12 aprile.

Lo storico e attivo edificio di presa della Coutenza Canali Cavour aprirà le porte ai visitatori dalle ore 15 alle ore 18 di domenica prossima, con tour guidati dall’associazione CPF Torassese. Il vicino parco del Bricel offrirà ulteriori momenti a contatto con la natura per una giornata all’aria aperta, mentre “Gli amici del Po” di Chivasso promuoveranno escursioni sul fiume con le loro barche, partendo dal torrente Orco fino al Canale Cavour.

In mattinata, all’edificio di presa arriveranno il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ed il Presidente della Regione Alberto Cirio, accolti dal Sindaco Claudio Castello nell’ambito di un’iniziativa istituzionale promossa dalla Coutenza Canali Cavour.

All'evento parteciperanno i vertici delle Associazioni d’Irrigazione Ovest Sesia ed Est Sesia, insieme ai rappresentanti nazionali di ANBI e ai Presidenti delle Province coinvolte. I tre territori saranno rappresentati anche dai Sindaci dei Comuni attraversati dal Canale, a testimonianza dell'importanza vitale che quest'opera ricopre ancora oggi per l'economia e il paesaggio piemontese.