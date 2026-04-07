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Cultura e spettacoli | 07 aprile 2026, 16:02

Andy McKee il maestro del fingerstyle in concerto al FolkClub

Sabato 11 aprile

Andy McKee il maestro del fingerstyle in concerto al FolkClub

Sabato 11 aprile il FolkClub accoglie Andy McKee in un concerto intimo e spettacolare dedicato alla chitarra acustica solista: maestro del fingerstyle, trasformerà le sei corde in un’orchestra percussiva e melodica, unendo ritmi complessi, armonie innovative e tapping su steel string guitar e harp guitar in un’esperienza sonora immersiva e senza confini.

Originario del Kansas, celebre per composizioni originali su steel string guitar e harp guitar che fondono fingerstyle, percussioni e melodie evocative con video come “Drifting”, “Rylynn”, “For My Father” e “Into the Ocean” ha superato centinaia di milioni di views su YouTube, ispirando chitarristi globali tra cui Calum Graham, Alexandr Misko, Sungha Jung e Mike Dawes.

Guitar Player Magazine lo acclama “probabilmente il musicista più influente dell’epoca, certamente sulla chitarra acustica solista e forse in assoluto” (maggio 2024). Passato dalla chitarra elettrica all’acustica da teenager, influenzato da Michael Hedges, Preston Reed e Don Ross, McKee esplora alternate tunings per unire ritmo, armonia e melodia, come lui stesso spiega: “Ero timido da bambino, la chitarra mi permetteva di esprimere emozioni difficili a parole”. Ha suonato in oltre 40 paesi, collaborato con John Petrucci, Prince, Eric Johnson, Steve Lukather, Lee Ritenour e David Foster; dal 2015 organizza l’Andy McKee’s Musicarium con ospiti come Tommy Emmanuel, Antoine Dufour e Jon Gomm.

Nel 2024 ha lanciato “Tripliciti”, album trio con Trevor Gordon Hall e Calum Graham, acclamato universalmente; nel 2025 esce un nuovo disco solista e la riedizione del ventesimo anniversario di “Art of Motion”. John Petrucci lo elogia: “La sua musica trasporta in un viaggio eufonico, poeticamente toccante”; Steve Lukather: “Musica acustica che radica l’anima”; Alex Skolnick apprezza la priorità su composizione e musicalità rispetto a mera tecnica.

comunicato stampa

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