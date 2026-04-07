30° Valsusa Filmfest: omaggio a Freddie Mercury con lo spettacolo di Mike Morgan

Tra gli appuntamenti di punta del 30° Valsusa Filmfest, sabato 18 aprile alle ore 21 al Teatro Magnetto di Almese andrà in scena “Mike Moran. A Night at the Freddie’s Opera”, uno spettacolo musicale dedicato alla carriera solista di Freddie Mercury, a ottant’anni dalla nascita del celebre artista.

Protagonista della serata sarà Mike Moran, pianista e compositore britannico che ha collaborato direttamente con Freddie Mercury nella realizzazione di alcuni dei brani più significativi della sua produzione solista. Al pianoforte, Moran interpreterà le musiche che ha registrato in studio insieme a Mercury, tra cui In My Defence e Barcelona, restituendo al pubblico un’esperienza musicale autentica e legata alla realizzazione originale di queste composizioni. Nel corso della sua carriera Moran ha collaborato con numerosi altri artisti internazionali, tra cui George Harrison, Joe Cocker e Kate Bush.

Il concerto si concentra infatti su una fase meno conosciuta ma centrale del percorso artistico di Freddie Mercury, quella legata ai progetti solisti e alla sperimentazione musicale al di fuori dei Queen, caratterizzata dall’incontro tra linguaggi diversi e dalla collaborazione con artisti provenienti da ambiti differenti, come nel caso della celebre unione tra musica pop e lirica.

Accanto a Moran, lo spettacolo vedrà in scena Giordano Petrini (Jordan Trey) nel ruolo di Freddie Mercury e il soprano Graciela Dorbessan nel ruolo di Montserrat Caballé, figura chiave nella carriera solista dell’artista britannico. La dimensione musicale si intreccia così con quella interpretativa, dando vita a un racconto scenico che restituisce atmosfere, suggestioni e momenti emblematici di quel percorso artistico.

A completare lo spettacolo, il corpo di ballo composto da Nicoletta Ilardi e Federico Tarabbia, in una messa in scena che unisce musica, interpretazione e movimento.

La regia è di Daniele Croce, per una produzione Valsusa Filmfest realizzata con la collaborazione di Maurizio Pisu, Kinds of Magic e Classic Queen.

Daniele Croce è anche batterista dei Classic Queen e curatore per il Valsusa Filmfest delle sezioni di concorso Cortometraggi e Disertare. Kinds of Magic e Classic Queen sono tribute band italiane dedicate alla musica dei Queen e attive nella scena live.