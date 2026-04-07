Rendez-vous, la rassegna che celebra il nuovo cinema francese fa tappa a Torino

Fino al 15 aprile torna in Italia Rendez-vous, un'iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia/Institut français Italia, co-organizzata con Unifrance, dedicata al nuovo cinema francese, appuntamento ormai centrale per il dialogo cinematografico tra Francia e Italia e imprescindibile per il pubblico italiano amante del cinema d’Oltralpe.
RENDEZ-VOUS racconta il cinema francese contemporaneo attraverso grandi autori, nuovi sguardi e interpreti di straordinario prestigio. Un “ponte culturale” tra Francia e Italia sempre più solido, che quest’anno vede BNL BNP Paribas Main Sponsor del Festival.
La manifestazione, giunta alla sua XVI edizione, si svolgerà anche a Torino al Cinema Classico con proieizioni e presenza in sala degli ospiti.
Per info e programma: https://www.institutfrancais.it/italia/rendez-vous-festival-del-nuovo-cinema-francese-3#:~:text=Dal%203%20al%207%20aprile,film%20e%20ospiti%20della%20rassegna.