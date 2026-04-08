Quasi vista Mole: se un onesto menu di pesce solleva qualche domanda

Che materia prima ci si può aspettare da un menu di pesce a 40€?

Quando vedo un locale che promette cucina di mare a prezzi contenuti, resto sempre un po’ perplesso. Nel caso di Quasi vista mole, locale aperto da pochi mesi in Vanchiglia, ci sono finito per un pranzo stampa, e dunque finalizzato a presentare ai giornalisti il locale. E devo dire che la prima impressione è stata buona: l'ambiente è volutamente spartano, i tavoli in legno grezzo, le sedie in plastica, la scelta di usare i sottopiatti anziché le tovaglie mi hanno per un attimo piacevolmente proiettato in un inatteso contesto di mare. Prima ancora che cominciassero a portare i piatti in tavola tuttavia, trovandomi di fronte a una carta con un menu completo a 40€ e proposte che non superano mai i 16€, a sfiorarmi è stata immediatamente una domanda: che materia prima ci si può aspettare a questi prezzi?

Un viaggio tutto ittico tra alti e bassi

Il nostro percorso, seguito con professionalità e cortesia, inizia con un fresco benvenuto di Gaspacio stracciatella e cozza, con una stella di mare creata con Burro e acciughe nella quale il sapore di queste ultime rimane un po’ sullo sfondo, e con un onesto e croccante Frittino di mare.

Succulenta e morbida ad un tempo la Scaloppa di ricciola al limone, di cui apprezzo anche la puntuale cottura del contorno di asparagi e cavolfiore viola.

Tra i primi, se la Lasagna con baccalà, patate e asparagi non riesce a convincermi del tutto,

riuscito e ben calibrato mi sembra invece il Raviolo di ricciola con sugo d'arrosto di polpo.

Per i secondi ad esordire è un gustoso Pesce spada arrostito con guanciale e scamorza affumicata: un piatto ben eseguito in cui prodotti di terra e mare trovano un equilibrio convincente e inatteso.

Purtroppo meno riuscito il Calamaro in purgatorio, nel quale il ripieno avvolto dal mollusco non trova il giusto amalgama con quest’ultimo.

Golosissima invece la Parmigiana di melanzane col pesce spada, capace però di sedurre più per il suo essere una buona parmigiana che non per la caratterizzazione ad essa impressa dal pesce.

Una delicata Bavarese alle gocce di cioccolato, chiude il nostro pranzo.





Torniamo però, a giochi fatti, alla mia domanda inziale. È chiaro che con 40 euro, a Torino, non si può pretendere di trovarsi davanti a un pescato di qualità pari a quello proposto da più blasonati – ed anche ben più costosi! – ristoranti specializzati in cucina ittica. Detto questo il mio pranzo non è stato affatto spiacevole, forse anche grazie a una cucina capace di valorizzare al meglio una materia prima - per stessa ammissione di chi guida il locale - non proprio di primissimo livello. E alla famosa domanda “torneresti?” mi sento di rispondere così: sì, per una pausa pranzo veloce o per concedermi un onesto piatto di pesce in un ambiente informale e gradevole. Qualche perplessità in più l’avrei per un pranzo o una cena a tutto tondo. Almeno per ora: visto che le potenzialità ci sono tutte e che le capacità della cucina di giocare al meglio le proprie carte lasciano ben sperare.





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QUASI VISTA MOLE

Tipologia locale: trattoria contemporanea

Indirizzo: Via Montebello, 40

Telefono: (+39) 3508689908

Prezzi: Antipasti (8/13€), Primi (14/16€), Secondi (15-16€), dolci (6-8€), coperto (3€).

Servizi: dehors estivo (in allestimento); animali ammessi.

Ultima visita (pranzo stampa): marzo 2026

Sensazioni al volo: Un locale piacevole e informale, una cucina capace di valorizzare una materia prima inevitabilmente non al top, ma coerente con dei prezzi che, trattandosi di pesce, risultano decisamente “popolari”. Un’occasione per gustarsi un onesto piatto di pesce a costi contenuti.