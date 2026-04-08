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Viabilità e trasporti | 08 aprile 2026, 16:14

Cantieri verso il Traforo del Pino, al via i lavori di rinnovo del manto stradale

Rischio code e rallentamenti, soprattutto negli orari più critici. Si consiglia l'uso di percorsi alternativi

Lavori in corso lungo la strada traforo del Pino

Lavori in corso lungo la strada traforo del Pino

Prenderanno il via domani, giovedì 9 aprile, i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di strada Traforo del Pino.  

In una prima fase si procederà con la pulizia delle cunette presenti a margine della carreggiata nella parte alta del percorso, in prossimità del civico 179. L’intervento è finalizzato a ripristino della piena funzionalità della rete di raccolta delle acque meteoriche.   

A partire da lunedì 13 aprile, per circa due settimane, i lavori si estenderanno al manto stradale, interessando progressivamente il tratto che va dal confine con il comune di Pino Torinese fino a corso Casale, lungo circa 2 km e mezzo. In una fase successiva gli interventi riguarderanno il rifacimento dei marciapiedi. 

Durante i lavori verrà attivata una parzializzazione del traffico, regolata da movieri. Potranno verificarsi code e rallentamenti, in particolare negli orari più critici, per cui si consiglia, dove possibile, l’utilizzo di percorsi alternativi. Per i veicoli provenienti da Torino il percorso alternativo prevede l’immissione su corso Chieri per poi proseguire fino all’incrocio a rotatoria con via Traforo nel comune di Pino Torinese, mentre i veicoli provenienti da Chieri o da Pino Torinese potranno percorrere la SP5, denominata via Torino nel comune di Pino Torinese e corso Chieri nel comune di Torino. Per i mezzi pesanti di massa maggiore a 3,5 tonnellate è consigliato l’utilizzo della Tangenziale di Torino.  

I lavori rientrano nel piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico “Torino Cambia - Spazi che uniscono”, che in 18 mesi vedrà l’apertura di oltre 140 cantieri in tutta la città grazie a un investimento complessivo di 32 milioni di euro sostenuto da Fondazione CRT. 


 

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