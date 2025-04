Moncalieri: si abbassano i pantaloni e prendono in giro una donna, ma la Polizia locale pone fine allo 'scherzo'

Un gioco, uno scherzo di cattivo gusto da parte di un gruppo di ragazzini, che si sono divertiti ad abbassarsi i pantaloni di fronte all'arrivo di una signora, ma la signora non è rimasta a guardare. Anzi, il pronto intervento della Polizia locale ha fatto finire nei guai un 12enne, che era stato insistente nel suo comportamento oltre le righe.

I fatti avvenuti in via Petrarca

E' successo nei giorni scorsi a Moncalieri, quando la donna dopo una camminata lungo il belvedere ovest della città, si è diretta verso la sua auto parcheggiata in via Petrarca. Nei pressi di una panchina un gruppo di quattro giovanissimi ha iniziato a dirle qualcosa ed uno di loro si è abbassato i calzoni: lei, però, non si è lasciata intimidire, rispondendo per le rime al piccolo bullo, dicendo al ragazzino di vergognarsi.

L'intervento della Polizia locale

Finita lì? Manco per idea, poco dopo la donna ha incrociato una vettura della Polizia locale, raccontando agli agenti cosa era successo. Poco dopo è arrivata una bella ramanzina per i quattro giovani, in particolare per il 12enne che si era abbassato i pantaloni: una lezione che servirà loro per imparare un po’ di buona educazione.