Quattro aree verdi e un parcheggio, così Microtecnica rilancia piazza Graf [FOTO]

Sarà Microtecnica, l'azienda riconosciuta per la sua eccellenza nella meccanica di precisione, a occuparsi della riqualificazione degli spazi pubblici antistanti la sede torinese di piazza Graf (a San Salvario).

Un intervento corposo che ha preso il via nelle scorse settimane (alcune aree sono già cantierizzate) e che si concluderà alla fine di agosto. Un restyling che parte da lontano: alcuni anni prima, nel 2020, l'azienda era scesa in campo per un progetto di miglioramento sismico dell'edificio. Con la riqualificazione di un fabbricato parzialmente dismesso, all’epoca usato come deposito, riconvertito per spazi per i dipendenti.

[Il sopralluogo della Circoscrizione 8]

Le aree verdi

Quattro nuove aree verdi più un parcheggio da circa venti posti a disposizione di tutti: è questo in sintesi il progetto della proprietà che interverrà su un'area di competenza circoscrizionale su cui negli anni è mancata la manutenzione.

Poi in accordo con l’amministrazione Microtecnica ha deciso di farsi carico della manutenzione, della pulizia e del taglio dell’erba (a parte gli alberi il cui destino è in mano al settore Alberate).

[Le aree verdi pronte a rinascere]

L'importo dei lavori, iniziati a marzo, è 219mila euro. Il termine ultimo il 30 di agosto. Verrà aumentata l’area verde con le piantumazioni e risistemate tutte le aiuole, alla pari di gran parte dei marciapiedi. Previsti anche archetti porta bici vicini al parcheggio.

Sul tema viabilità spazio ad attraversamenti pedonali rialzati, in prossimità di un ingresso dell'azienda, lungo via Cellini. "Non si tratta di opere di compensazione - ha spiegato l'architetto, Riccardo Alemanni -, ma di un'iniziativa totalmente a carico di privati. La convenzione ha durata, per il momento, decennale".

[Cantieri per il nuovo parcheggio]

Il parcheggio

Verrà rifatto in toto il parcheggio (che in passato era selvaggio) riordinandolo e adattandolo alle nuove esigenze. Il progetto, come ha precisato l'architetto Michele Barillaro, "va incontro al piano di resilienza climatica per ridurre l’asfalto e le isole di calore". Tanto per cominciare sono state rimosse le caditoie.

L’acqua verrà parzialmente assorbita dal parcheggio permeabile, riducendo il carico sulle fognature pubbliche. Quello che l'area di sosta non sarà in grado di assorbire finirà nei canali verdi laterali dove sarà presente uno stato di terreno vegetale e di ghiaia (una sorta di letto drenante). Il rimanente che non si riuscirà a disperdere dal terreno (una minima parte) andrà dritto in fognatura.

"Un intervento molto importante e che impatterà positivamente su tutto il quartiere, e non solo sulla piazza" ha spiegato il presidente del centro civico, Massimiliano Miano. Scartata l'idea della Circoscrizione 8 di chiudere al traffico il tratto di strada tra la fermata del bus e il marciapiede all'angolo con via Cellini, in continuità con altri punti di via Madama Cristina. "Ma è risultato impossibile - ha concluso Miano -, per motivi di sicurezza".