Chivasso accoglie e celebra la campionessa italiana di nuoto Lara Ariagno

L’Amministrazione comunale di Chivasso ha accolto a Palazzo Santa Chiara Lara Ariagno, atleta della Libertas Nuoto Chivasso, per congratularsi ufficialmente con lei e con il suo allenatore Luca Andreo per gli straordinari risultati ottenuti ai Campionati Italiani.

Lara Ariagno ha conquistato tre medaglie di assoluto prestigio, confermandosi tra i talenti più brillanti del panorama nazionale: la Medaglia d’oro nei 50 farfalla, con il tempo di 27’’66, nuovo record dei campionati, la Medaglia d’oro nei 50 stile libero, chiusi in 25’’96, quinta miglior prestazione all time della categoria, e Medaglia di bronzo nei 100 stile libero.

Risultati che testimoniano dedizione, disciplina e una crescita sportiva costante, frutto del lavoro quotidiano svolto insieme alla società Libertas Nuoto Chivasso e al tecnico Luca Andreo.

Il Sindaco Claudio Castello e l’Amministrazione comunale hanno espresso grande orgoglio per i successi dell’atleta, sottolineando come il suo percorso rappresenti un esempio per tutti i giovani del territorio e un motivo di prestigio per la città. Lara Ariagno incarna i valori più autentici dello sport: impegno, passione e capacità di superare i propri limiti.