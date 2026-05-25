Collegno forma i giovani alla Protezione Civile

Nel corso dell’anno scolastico il Comune di Collegno ha coinvolto 50 allievi di due classi del terzo anno dell’I.I.S. Curie-Levi, insieme ai loro insegnanti, in un articolato percorso di Formazione Scuola Lavoro dedicato alla Protezione Civile, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai temi della sicurezza, della prevenzione e della gestione delle emergenze.

L’intero progetto è stato elaborato dall'Ufficio di Protezione Civile del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Collegno, con il supporto delle realtà di volontariato convenzionate con l’Amministrazione comunale, operanti nei settori della Protezione Civile e della tutela ambientale. Nello specifico sono state coinvolte l’Associazione Base Charlye, specializzata nelle comunicazioni radio, il Nucleo Sommozzatori FIAS di Protezione Civile Lorenzo Cravanzola, la Croce Verde di Collegno, l’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Torino e Gruppo di Collegno, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli e la LAC - Vigilanza Ambientale.

Un successo certificato dal maggior numero di studenti e associazioni coinvolte rispetto all'edizione precedente svoltasi nel 2025, anche grazie alla fattiva collaborazione dei docenti dell'Istituto scolastico che hanno creduto nel progetto, inserendolo nelle attività previste per la Formazione Scuola Lavoro. L'iniziativa verrà riproposta anche nei prossimi anni.

Il percorso si è sviluppato attraverso incontri con associazioni e operatori del settore, che hanno condiviso esperienze, competenze e testimonianze dirette. Le attività hanno alternato momenti teorici a lavori di gruppo, esercitazioni pratiche e simulazioni operative, permettendo agli studenti di sperimentare concretamente le dinamiche della Protezione Civile.

Durante il percorso formativo sono stati affrontati diversi argomenti fondamentali: la prevenzione e la previsione dei rischi, il funzionamento della macchina comunale in caso di emergenza, le tecniche di primo soccorso, nozioni di psicologia dell’emergenza, la cartografia, l’utilizzo delle radio e la conoscenza dei principali materiali e dispositivi impiegati nei diversi scenari operativi. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata ai temi della tutela ambientale e del contrasto al bracconaggio.

Il momento conclusivo del progetto si è svolto venerdì 15 maggio nella Zona Naturale di Salvaguardia della Dora Riparia, alla presenza del Sindaco Matteo Cavallone e dell’Assessore con delega alla Protezione Civile Gianluca Treccarichi, che hanno portato il proprio saluto ai partecipanti e ai volontari coinvolti.

Durante la giornata finale gli studenti e i loro insegnanti hanno partecipato ad un’attività dedicata all’allestimento e alla successiva gestione di un campo di Protezione Civile. L’esperienza ha rappresentato un’importante occasione di collaborazione, responsabilizzazione e crescita personale, consentendo ai ragazzi di mettere in pratica quanto appreso durante l’intero percorso formativo.

“L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di offrire ai giovani strumenti e conoscenze utili per comprendere e valorizzare il ruolo fondamentale della Protezione Civile nella salvaguardia della comunità, stimolando al tempo stesso nuove riflessioni e una maggiore consapevolezza civica” – sottolineano il Sindaco Matteo Cavallone e l’Assessore alla Protezione Civile Gianluca Treccarichi.