“Ritratto di Donna”, lo spettacolo che illumina il Salotto del Sabato Sera

Una serata tra musica, danza e spettacolo dedicata all’universo femminile. Sabato 11 aprile 2026 torna a Torino “Il Salotto del Sabato Sera”, rassegna giunta alla sua terza edizione e promossa dall’associazione sportiva dilettantistica L’Araba Fenice Evergreen.

L’appuntamento è alle ore 21 presso la scuola di danza L'Araba Fenice, con ingresso pedonale da via Pianezza 79. Protagonista della serata sarà lo spettacolo “Ritratto di Donna”, un evento pensato per raccontare le molteplici sfaccettature dell’identità femminile attraverso linguaggi artistici diversi.

Al centro della scena la giovane cantante Greta, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra jazz, soul e pop contemporaneo, reinterpretando brani iconici con uno stile personale e raffinato. La performance musicale sarà affiancata da momenti di spettacolo ispirati al Café Chantant, con la partecipazione delle soubrette Aziza e Manuela Bellodi, insieme al corpo di ballo formato da Federica, Chiara e Alessia, e agli interventi di Martina con Sofia e Greta.

A guidare la serata sarà Renè, ideatore del format, che proporrà una conduzione dinamica e trasformista, alternando ironia, intrattenimento e momenti performativi. Il risultato è uno spettacolo che unisce varietà e concerto live in un contesto intimo, capace di creare un forte coinvolgimento emotivo con il pubblico.

“Ritratto di Donna” si propone così come un omaggio alle diverse espressioni dell’essere femminile - tra forza, fragilità, eleganza e libertà - offrendo una serata di cultura e intrattenimento accessibile a tutti. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Torino, della Regione Piemonte e della Circoscrizione 5.