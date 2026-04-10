Farmacie private, sciopero nazionale il 13 aprile: “Contratto fermo da 16 mesi”

Sciopero nazionale il 13 aprile 2026 per le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private aderenti a Federfarma. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS UIL, a seguito del mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto da circa 16 mesi.

Al centro della protesta, spiegano i sindacati, un negoziato ritenuto insoddisfacente e incapace di rispondere alle trasformazioni del settore, che negli ultimi anni ha visto un ampliamento significativo delle attività delle farmacie attraverso la cosiddetta “Farmacia dei servizi”. Un’evoluzione che, secondo le organizzazioni sindacali, ha aumentato responsabilità e competenze senza un adeguato riconoscimento economico e professionale.

Le sigle denunciano inoltre che le proposte avanzate dalla parte datoriale non sarebbero sufficienti a recuperare neppure la metà della perdita del potere d’acquisto maturata dal 2021, in un contesto segnato dall’aumento dell’inflazione. Critiche anche al sistema del settore, definito non pienamente concorrenziale, e alla gestione dei costi del lavoro da parte dei titolari.

“Il lavoro e la dignità delle persone devono tornare al centro del confronto contrattuale”, ribadiscono i sindacati, che parlano di una situazione ormai non più sostenibile dopo un anno e mezzo di attesa.

La giornata di mobilitazione vedrà anche una manifestazione nazionale unitaria a Roma, con corteo fino alla sede nazionale di Federfarma. A sostegno della protesta è previsto inoltre un presidio a Torino, in piazza Piemonte 1, dalle ore 10, dove si concentreranno lavoratrici e lavoratori del settore.