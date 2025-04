Incendio distrugge il giaciglio di un clochard: “Quella piazza è una ferita aperta”

L’intervento

Al momento risultano danneggiati i vetri della struttura e alcune panchine. Fortunatamente non risultano esserci persone ferite. Il clochard, infatti, alla vista delle fiamme è scappato a gambe levate. Tanti dubbi su come sia scaturito il rogo.

Non è da escludere, infatti, la matrice dolosa. La situazione in piazza Risorgimento, infatti, è argomento di discussione da molti anni proprio per via della presenza di diversi clochard che bivaccano giorno e notte. Sul caso residenti e comitati hanno più volte espresso perplessità. Il timore è che qualcuno, stufo dei mancati risultati, abbia deciso di farsi giustizia da solo. “Quella piazza - raccontano in molti -, è sempre una ferita aperta”.

Sul caso è intervenuta anche la Circoscrizione 4.

“Fortunatamente non sono state coinvolte persone, non si conoscono le origini dell’incendio ma ci penseranno le forze dell’ordine a fare i dovuti accertamenti” dichiarano il vicepresidente Gianvito Pontrandolfo e il coordinatore della commissione Ambiente, Lorenzo Ciravegna.