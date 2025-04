I marciapiedi soffocano in mezzo ai rifiuti: "Discariche vergognose, servono le fototrappole"

In via Fossata l’abbandono di rifiuti è diventato un problema cronico. L’area, forse poco trafficata e scarsamente illuminata, è diventata il paradiso di chi vuole scaricare senza essere visto. Tra questi molti sono i rifiuti provenienti dall'edilizia, ma anche altre tipologie di immondizia vengono gettate senza alcun rispetto per l’ambiente e per la salute pubblica.

Quali soluzioni?

Non è la prima volta che la situazione viene segnalata, eppure le soluzioni fino ad oggi adottate si sono rivelate insufficienti. Tema che ha animato anche un incontro in Circoscrizione 6 e che ha messo in evidenza la difficoltà a contrastare questo fenomeno di abbandono.

"Abbiamo più volte suggerito l’installazione di foto trappole", ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Verangela Marino, che ha voluto sottolineare l’urgenza di una soluzione definitiva. "Questo sistema, che sarebbe più economico ed efficace rispetto ai numerosi passaggi di raccolta, che finora non hanno risolto nulla, potrebbe davvero fare la differenza nel combattere questa piaga".

Le foto della vergogna

Le fotografie documentano chiaramente lo stato di abbandono e l’ostruzione dei marciapiedi, che diventano inaccessibili non solo per i pedoni ma soprattutto per le persone con disabilità. Un grave disservizio che danneggia la qualità della vita dei residenti. "Ci auguriamo che quanto richiesto venga preso in seria considerazione", ha aggiunto il capogruppo, "in modo da ripristinare finalmente decoro e igiene in un'area che, altrimenti, rischia di diventare una discarica a cielo aperto".

"Sono tutti rifiuti industriali scaricati da furgoncini e camioncini - è la replica della coordinatrice all'Ambiente della 6, Giulia Zaccaro -. Per questo servono più controlli (anche in borghese) e per farlo bisogna ripristinare degli organi consoni, all'interno della polizia municipale".