Allarme wurstel avvelenati, i vigili chiudono l’area cani di via Marsigli

E' allarme a Pozzo Strada dopo il ritrovamento di alcuni wurstel avvelenati all'interno dell'area cani tra via Marsigli e via Alecsandri. I fruitori dello spazio per gli amici a 4 zampe hanno subìto segnalato il caso alle forze dell'ordine.

Chiusura immediata

Gli agenti, giunti sul posto, non hanno trovato per terra i bocconi killer, ma hanno deciso comunque di interdire l’accesso all’area per motivi precauzionali, chiudendola con lucchetto e catena. Il provvedimento è stato preso per tutelare i cani e i loro accompagnatori, in attesa di ulteriori verifiche.

Nel frattempo, si è attivato anche l’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 3 che ha già provveduto al taglio dell’erba, per migliorare la visibilità e alla bonifica dell’area, programmata insieme ad Amiat, che interverrà nei prossimi giorni per la pulizia approfondita. Sono questi i due passi necessari per poter riaprire l'area al pubblico.

Se durante le verifiche saranno rinvenute prove concrete, sarà aperto un fascicolo d’indagine per individuare i responsabili. L’episodio, va detto, si inserisce purtroppo in un preoccupante trend: non è la prima volta che a Torino si registrano casi simili, con bocconi avvelenati o riempiti di chiodi abbandonati in zone frequentate da animali. Un comportamento criminale che colpisce proprio spazi pensati per il benessere e la socializzazione dei cani.

Il monito della 3

Un caso segnalato anche dal consigliere di Fdi della 3, Stefano Bolognesi. "Alcuni cittadini - racconta Bolognesi -, ci hanno raccontato di aver avuto dei litigi con altre persone". Un problema attenzionato anche dal coordinatore allo Sport, Antonio Caprì, e dalla coordinatrice all'Ambiente, Katia Ballone. "Fino a che non sarà terminata la bonifica - replica Ballone -, lo spazio resterà chiuso per motivi di sicurezza". Nel mirino c'è anche la vicina bocciofila abbandonata di via Marsigli, per cui il centro civico cerca ancora una soluzione.