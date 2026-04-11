Dopo la ristrutturazione riapre il negozio di vicinato a Rorà con un nuovo gestore

La ristrutturazione era iniziata lo scorso 4 febbraio. Dopo poco più di due mesi il negozietto di vicinato riaprirà le sue porte per tornare a offrire un servizio essenziale per i rorenghi.

“Gli interventi fanno parte del più grande progetto di ristrutturazione della canonica, di tutto l’immobile che avevamo comprato dall’istituto diocesano a luglio 2025. Questa è stata la prima tappa: il 50 per cento, 25mila euro, è stato finanziato dalla regione con il Fondo Sviluppo e Coesione e abbiamo aggiunto 25mila euro di fondi comunali”, afferma la sindaca di Rorà Claudia Bertinat.

Mentre veniva rifatto il servizio igienico, ora a norma per le persone con disabilità, e una parte dei serramenti, mettendo in sicurezza l’apertura delle finestre, è stato pubblicato il bando per trovare un gestore. “Si è presentato un giovane che abita a Rorà, Davide Zeppegno, e ha deciso di mettersi in gioco. Lui è titolare e gestirà l’attività con la sua compagna. Come Amministrazione è un traguardo davvero importante e vediamo in modo molto positivo anche il fatto che parta con un residente, che può lavorare nella sua comunità. L’apertura di un negozio, quando è l’unico, diventa una festa per tutto il paese”.

Zeppegno vive a Rorà dal 2012 e ha avuto esperienze lavorative e private simili: “Ho lavorato nel settore alimentare del commercio all’ingrosso e la mia famiglia ha sempre avuto bar e ristorante, dove io da piccolo giocavo o giravo in biciletta: ci sono cresciuto dentro”.

‘L’Emporio di Rorà’, questo il nome dell’attività, sarà un negozio di prossimità, per offrire dei servizi alla comunità. “Vorremmo diventare anche punto di raccolta per i pacchi dell’e-commerce e cercare di andare incontro alle richieste ed esigenze di tutti. Venderemo principalmente prodotti tipici di valle e di zona, vini, formaggi, salumi, e poi tutti la merce di prima necessità.” L’apertura prevista è di 6 giorni su 7, con chiusura il lunedì pomeriggio e martedì per tutto il giorno. In settimana sarà aperto dalle 8 alle 13 e dalle 14,30 alle 19, mentre il sabato e la domenica si farà orario continuato dalle 8 alle 20.

L’inaugurazione sarà oggi, sabato 11 aprile, alle 15, in piazza Fontana, alla presenza dell’assessore regionale Gian Luca Vignale. Al termine dell’evento, seguirà un momento di convivialità.

Il progetto ‘Histoire de Pierre’ nel frattempo prosegue. “Abbiamo già fatto aprire un varco nel muro della canonica che porterà a un’altra sala, al momento non fruibile, che farà parte della seconda fase. L’intento è quello di ampliare l’equilibrio tra i fruitori del negozio e i servizi che possono aumentare nel paese – aggiunge Bertinat –. La sala sarà in mano al gestore, quindi Davide, e verrà adibita allo smart working, quindi con una buona connessione internet; per chi lo desidera sempre lì ci sarà anche lo sportello della comunità energetica e un locale lavanderia, con lavatrice e asciugatrice. Su questo step siamo in attesa dei risultati del bando del Gal per il finanziamento”.