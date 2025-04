Una palestra e un auditorium per rilanciare l'istituto Dalmasso di Pianezza

Il vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo e la consigliera delegata all'istruzione Caterina Greco hanno visitato l'istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Dalmasso" di Pianezza incontrando il dirigente scolastico Stefano Bruno e confrontandosi sugli importanti interventi in corso. L'istituto offre un'ampia proposta didattica articolata su tre indirizzi principali: il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, l’Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e l’Istituto Tecnico Agrario e si distingue per l'attenzione all'innovazione tecnologica e il forte legame con il mondo del lavoro e delle professioni agricole, proponendosi come un vero e proprio polo di eccellenza per la formazione tecnico-scientifica. Oggi conta circa 900 studenti suddivisi in 45 classi.

Problema vandali

Negli ultimi anni Città metropolitana di Torino ha concluso interventi rilevanti, come il recupero di spazi didattici con la realizzazione di 8 nuove aule, locali di servizio e servizi igienici sia maschili che femminili, che di recente purtroppo sono stati danneggiati con atti di vandalismo. Tra i cantieri attualmente in corso, spiccano importanti interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo, per un importo totale di circa 5 milioni di euro: la Città metropolitana di Torino sta realizzando due nuovi edifici ad alto contenimento energetico, destinati a palestra e auditorium, per un importo complessivo di 3 milioni e 650 mila euro, finanziato con risorse proprie e cofinanziato anche da Regione Piemonte.

Nuova palestra

La nuova palestra, completa di bagni e spogliatoi, avrà una tribuna da 220 posti che sarà disponibile anche per eventi e attività del territorio. Mentre il futuro auditorium avrà una capienza di circa 300 posti. Sempre in corso, sono gli interventi di messa in sicurezza. In particolare, sono in fase di realizzazione l'adeguamento sismico di una delle quattro "maniche" del complesso scolastico, gli interventi di messa in sicurezza della scala esterna, ed i rinforzi strutturali su elementi portanti come pilastri, travi e solai, e altri interventi edili di completamento, per un valore di 1 milione e 200 mila euro di fondi Pnrr.

Messa in sicurezza

A contorno di questi grandi progetti, sono in fase di cantierizzazione gli interventi di messa in sicurezza dei solai a seguito di infiltrazioni con posa di rete antisfondellamento e decorazione soffitti la fornitura e posa di nuove lampade led e di emergenza che saranno realizzati con fondi propri dell’Ente. Tra i progetti futuri, sono in programmazione gli interventi di rifacimento della copertura in tegole, la sostituzione serramenti esterni, il rifacimento della facciata, ora rivestita in clinker ed il recupero dell’ex- sala consiliare in aula magna.

"L'istituto Dalmasso è un punto di riferimento fondamentale non solo per la zona ovest, ma anche per tutta la Valle di Susa" ha dichiarato il vicesindaco metropolitano Suppo. "In questo istituto, abbiamo investito moltissime risorse per rendere gli spazi più moderni, sicuri e adeguati alle esigenze della didattica di oggi" mentre la consigliera Greco ha aggiunto: "Abbiamo voluto non solo migliorare la sicurezza antisismica dell'edificio, ma soprattutto dotare la scuola di una nuova palestra con 220 posti e di un auditorium ampio e moderno, che sarà a disposizione anche per le attività del territorio".