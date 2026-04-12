Sospetta intossicazione alimentare in un albergo a Bardonecchia: dieci persone coinvolte

Intervento del 118 di Azienda Zero nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, a Bardonecchia, in regione Campo Smith, all’interno di un albergo, per una sospetta intossicazione alimentare.

Complessivamente sono dieci le persone coinvolte: otto sono state soccorse dal personale sanitario giunto sul posto con le ambulanze, mentre altre due si sono recate autonomamente in ospedale.

Nessuno avrebbe manifestato sintomi particolarmente gravi. Cinque pazienti sono stati trasportati all’ospedale di Rivoli, mentre altri tre sono stati condotti al presidio ospedaliero di Susa.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’episodio.