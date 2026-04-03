Controlli rafforzati a San Donato e Aurora: due giovani denunciati e un 26enne romeno arrestato

San Donato e Aurora: due giovani denunciati e un 26enne romeno arrestato

Ieri, giovedì 2 aprile, nel primo pomeriggio, sono stati effettuati nuovi controlli straordinari del territorio nelle zone “Aurora” e “San Donato” da parte dell’Arma Territoriale (Compagnie Oltre Dora, San Carlo e Nucleo Radiomobile) con il supporto delle unità specializzate dei Carabinieri Paracadutisti del 1 Reggimento “Tuscania”.

I controlli in via Alimonda e nei giardini Madre Teresa

In particolare, i militari dell’Arma hanno setacciato le aree “sensibili” dei Giardini Madre Teresa di Calcutta e Via Alimonda nonché Corso Principe Oddone e Piazza Baldissera, conseguendo i seguenti risultati:

- due giovani, un ventiquattrenne e un trentaseienne di Settimo Torinese, sono stati denunciati in stato di libertà in quanto gravemente indiziati del reato di “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio”: i due sono stati bloccati a bordo di un’autovettura in possesso circa 30 grammi di hashish e 115 grammi di marijuana

- cinque persone sono state segnalate alla Prefettura di Torino quali assuntori di sostanze stupefacenti (ex art. 75 DPR 309/90) con contestuale sequestro di varie dosi di hashish, marijuana e crack

- un ventiseienne di origine romena, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato in flagranza di reato per “tentata estorsione” pe aver aggredito un automobilista fermo ad un semaforo di Corso Inghilterra, colpendogli l’autovettura con pugni e calci, pretendendo arbitrariamente del denaro per avergli pulito il parabrezza. Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.