Sembravano lampade e arredi di design, ma erano taroccati: la Guardia di Finanza denuncia 14 persone

Lampade, sedie e arredi: spacciati come pezzi d'arte e di design, ma in realtà totalmente fasulli. Sono oltre 6500 i pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino nell'ambito di un'operazione a tutela dei grandi marchi del made in Italy. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato alla denuncia di 14 persone con l'accusa di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode nell’esercizio del commercio. Gli oggetti bloccati dalle forze dell'ordine erano tutte riproduzioni illegali di modelli iconici riconducibili a importanti marchi del design industriale italiano.

Magazzini in tutta Italia

L'attività è iniziata attraverso l’osservazione e il monitoraggio delle catene commerciali di vendita al dettaglio del territorio e delle piattaforme di commercio elettronico che trattano prodotti di questo genere. SI è così scoperta una rete di operatori economici attivi nell’importazione, nello stoccaggio e nella successiva commercializzazione sul territorio nazionale dei prodotti, con sedi societarie nelle province di Roma, Milano, Napoli, Bari, Lecce, Frosinone, Padova, Treviso, Varese e Vicenza.

Dalla Cina senza diritti (e garanzie di sicurezza)

Sono scattate le perquisizioni presso le società coinvolte, punti vendita e strutture logistiche, dislocati in diverse Regioni del territorio nazionale (Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia e Campania), portando alla luce i prodotti che riproducevano fedelmente - ma senza l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti - modelli iconici del design italiano. Alcuni di questi prodotti, soprattutto le lampade, erano anche privi di certificazioni di sicurezza previste dalla normativa dell’Unione Europea.

La filiera d'imporazione proveniva soprattutto dalla Cina, alimentando una rete di distribuzione dei prodotti sviluppata da parte delle 13 imprese coinvolte. Gli inquirenti ritengono che i volumi di elementi d’arredo contraffatti che sono stati, nel tempo, messi sul ercato sono stati numerose migliaia.