A Nichelino ancora abbandoni indiscriminati di rifiuti: novità in arrivo per la differenziata

Non si arresta a Nichelino il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di sacchi di rifiuti, nonostante abbia preso il via la rivoluzione della raccolta differenziata, con l'addio alle 'campane' di plastico, vetro e metalli lungo le strade.

Dopo il sindaco, interviene il Covar

Una novità che però fatica a prendere piede. Purtroppo in troppi continuano a lasciare in giro i sacchi di plastica e spesso nelle zone dove erano sistemati i bidoni. Nelle scorse settimane, sulla sua pagina Facebook, il sindaco Giampiero Tolardo aveva postato un lungo video per spiegare le novità introdotte, invitando i cittadini a cambiare le loro abitudini.

Nei giorni scorsi il Covar, il consorzio di raccolta incaricato del servizio, ha ribadito che i contenitori stradali non torneranno e che la plastica deve essere posizionata fuori dalla propria abitazione nei giorni di ritiro, evitando di sparpagliarla lungo la città.

Dove ritirare i sacchi trasparenti

Il Covar ha comunicato a tutti i residenti di Nichelino che la consegna dei sacchi trasparenti per la raccolta della frazione plastica e metalli viene effettuata presso l’Ecocentro di Via Mentana. E' possibile anche fare riferimento ai Comitati di Quartiere, nei seguenti giorni e orari:

Castello (via Azzolina 1) dalle 17 alle 18, dal lunedì al venerdì; Oltrestazione (via Gozzano 29) dalle 14.30 alle 17, dal lunedì al venerdì; Boschetto (piazza Pertini) dalle 16.30 alle 17.30, il giovedì; Juvarra (via XXV Aprile 133) dalle 15.30 alle 18, dal lunedì al sabato.

È possibile utilizzare sacchi trasparenti da 110 litri acquistati autonomamente. I sacchi acquistati e utilizzati dovranno consentire la visione dei rifiuti contenuti all'interno.

Giorni e zone di raccolta: il dettaglio

Il consorzio Covar ha ricordato anche che i sacchi devono essere posizionati davanti al proprio civico dalle ore 20 alle 24 del giorno precedente la raccolta, secondo il seguente calendario:

Zona 1: esporre domenica sera, ritiro lunedì mattina

Zona 2: esporre lunedì sera, ritiro martedì mattina

Zona 3: esporre martedì sera, ritiro mercoledì mattina

Zona 4: esporre mercoledì sera, ritiro giovedì mattina

Zona 5: esporre giovedì sera, ritiro venerdì mattina

Zona 6: esporre venerdì sera, ritiro sabato mattina