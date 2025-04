Paura in piazza Crispi: parte del tetto crolla in mezzo alla strada

Attimi di terrore questa mattina in piazza Crispi a Torino , dove parte del tetto di un edificio residenziale è improvvisamente crollata, precipitando sulla strada sottostante.

L'ipotesi

Le cause del crollo non sono ancora chiare, ma dalle prime ricostruzioni di alcuni passanti una porzione consistente della copertura e dei muri superiori si sarebbe staccata, finendo davanti all’ingresso del palazzo e sulla carreggiata. Fortunatamente nel crollo risultano persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno transennato l’area per mettere in sicurezza la zona e valutare la stabilità della struttura. L’edificio coinvolto ospita diversi appartamenti e attività commerciali al piano terra, tra cui una farmacia fortunatamente chiusa durante il crollo del tetto. Anche la viabilità è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e rimozione delle macerie.