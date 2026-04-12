Il "Giocateatro" compie trent'anni: tre giorni di spettacoli per le nuove generazioni

Il teatro per le nuove generazioni torna protagonista come ogni aprile: il festival Giocateatro Torino compie trent'anni segnando un traguardo importante nella storia dello spettacolo dal vivo per l'infanzia e la gioventù. L'appuntamento è dal 15 al 17 aprile: tre giorni di spettacoli ed eventi a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.

In trent’anni, il festival si è affermato come un punto di riferimento nazionale per artisti, compagnie, insegnanti e operatori culturali, ma soprattutto per bambini e ragazzi, veri protagonisti di un appuntamento che ogni anno riempie le sale di storie, linguaggi e visioni del teatro contemporaneo. Giocateatro Torino è prima di tutto un luogo di incontro: tra generazioni, tra artisti e pubblico, tra immaginazione e realtà. Uno spazio in cui il teatro diventa uno strumento per leggere il mondo con occhi nuovi.

Un programma ricco tra linguaggi e visioni

La trentesima edizione propone, nell'arco di tre giorni, quindici spettacoli che attraversano diversi linguaggi scenici: teatro di narrazione, danza, teatro visivo, musica dal vivo, video e nuove tecnologie. Un'offerta pensata per pubblici di tutte le età, dai più piccoli agli adolescenti.

Viaggio, scoperta e immaginazione

Il festival si apre mercoledì 15 aprile con una giornata dedicata al viaggio e alla scoperta. “Storie di mamma balena. Come Pinocchio ritrovò suo padre” di Dispari Teatro racconta un incontro inaspettato che diventa percorso di crescita. “Europa, un sogno” di Manifatture Teatrali Milanesi rilegge il mito di Europa come racconto poetico sulle radici del continente. Con “Il mago di Oz”, produzione della Fondazione TRG, tre fratelli ritrovano il potere dell’immaginazione attraverso i ricordi d’infanzia. “Flowers” di Drammatico Vegetale / Teatro all’Improvviso unisce danza e pittura in un dialogo visivo delicato e suggestivo. Chiude la giornata “Rampante! Come salii sugli alberi e non scesi mai” di Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole, ispirato all’universo di Italo Calvino, tra teatro e cinema dal vivo.

Natura, crescita e nuove generazioni

Giovedì 16 aprile si apre con spettacoli dedicati ai più piccoli e al rapporto con la natura: “Tana” della Compagnia TPO propone un’esperienza sensoriale tra danza e ambienti immaginari. “Le foglie, il vento e altre creature” dell’Associazione Didee racconta la vita di un albero attraverso il linguaggio del corpo. La musica diventa protagonista con “Le quattro stagioni”, produzione della Fondazione TRG e della Fondazione Unione Musicale, ispirata alle celebri composizioni di Antonio Vivaldi. Nel pomeriggio spazio ai temi della crescita e delle paure. “Io uccido i giganti”, tratto dalla graphic novel di Joe Kelly e J. M. Ken Niimura, affronta il tema del coraggio. “Tecniche di lavoro di gruppo” di Dimore Creative nasce da un laboratorio scolastico, restituendo lo sguardo degli adolescenti. Con “Winnie the Pooh – Ora abbiamo sei anni”, ispirato al personaggio di Winnie the Pooh, la compagnia Drogheria Rebelot racconta la nostalgia dell’infanzia. La giornata si chiude con “Licheni” di Curios Industries, un “documentario live” tra musica, immagini e racconto autobiografico.

Trasformazione e nuove possibilità

Venerdì 17 aprile il festival si concentra sul tema della trasformazione. “La bella mai addormentata” di Eco di fondo rilegge la fiaba in chiave contemporanea, riflettendo sulla genitorialità. “Frankenstain” di Replicante Teatro reinventa il mito di Frankenstein come simbolo di resilienza. Chiude il festival “E se? Quando qualcosa cambia” della Compagnia del Soffione, tra teatro d'ombre, clown e musica dal vivo.

Informazioni

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Corso Galileo Ferraris 266, Torino

Biglietto unico: 5 euro

Tel. 3892064590 – 01119740280

biglietteria@casateatroragazzi.it, www.casateatroragazzi.it