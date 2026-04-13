A Cascina Roccafranca il 25 aprile debutta la Pastasciutta Antifascista

La Cooperativa Sociale Raggio e l'Osteria Andirivieni celebrano la Festa della Liberazione portando per la prima volta in Cascina Roccafranca il rito della Pastasciutta Antifascista.

Sabato 25 aprile, il cortile della Cascina si trasformerà in una piazza di festa popolare, con tavoli all'aperto, musica dal vivo e condivisione senza fretta Il momento centrale sarà alle ore 13: l’Osteria offrirà gratuitamente a tuttə lə commensali un piatto di pastasciutta al burro, inaugurando ufficialmente questa tradizione in Cascina. Un gesto simbolico che si ispira alla storica iniziativa della famiglia Cervi, per ricordare che la libertà ha il sapore della condivisione. Ad accompagnare la giornata, un menù curato con formule accessibili — dalle tapas alle classiche lasagne della festa — che unisce la qualità delle materie prime alla missione di inclusione sociale della Cooperativa Raggio.