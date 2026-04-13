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Eventi | 13 aprile 2026, 09:31

A Luserna San Giovanni la storia del sarto che contribuì a liberare l’Italia

In BiblioAgorà, l’incontro dedicato a Jan Golota e al contributo polacco nel conflitto italiano organizzato dall’associazione Leonardo Sciascia di Bricherasio

(Foto di repertorio)

(Foto di repertorio)

Quale è stato il contributo dei soldati polacchi nella guerra di liberazione italiana? Si giungerà a una risposta domani, martedì 14 aprile, a Luserna San Giovanni, attraverso la storia di Jan Golota, sarto di Corridonia nelle Marche.

Alle 18, in BiblioAgorà (via Ex Deportati e Internati 22) verrà presentato il libro ‘Jan Golota. Un eroico sarto’ scritto da Giuseppe Mazzaglia che interverrà raccontando la storia da cui ha preso ispirazione. Funzionario della Regione Sicilia e referente dell’Anpi di Nicolosi (Sicilia), l’autore è stato invitato dall’associazione Leonardo Sciascia di Bricherasio.

Elisa Rollino

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