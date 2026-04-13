A Luserna San Giovanni la storia del sarto che contribuì a liberare l’Italia

Quale è stato il contributo dei soldati polacchi nella guerra di liberazione italiana? Si giungerà a una risposta domani, martedì 14 aprile, a Luserna San Giovanni, attraverso la storia di Jan Golota, sarto di Corridonia nelle Marche.

Alle 18, in BiblioAgorà (via Ex Deportati e Internati 22) verrà presentato il libro ‘Jan Golota. Un eroico sarto’ scritto da Giuseppe Mazzaglia che interverrà raccontando la storia da cui ha preso ispirazione. Funzionario della Regione Sicilia e referente dell’Anpi di Nicolosi (Sicilia), l’autore è stato invitato dall’associazione Leonardo Sciascia di Bricherasio.