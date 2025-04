Moncalieri e Nichelino prolungano il periodo di accensione dei termosifoni

Questa scelta prevede: termosifoni accesi fino a venerdì 18 aprile; durata massima di accensione: 7 ore giornaliere, tra le ore 5 e le 23; obbligo di non superare: 19°C per gli edifici privati e 18°C per gli edifici industriali o assimilabili.

Possibile che si arrivi fino a Pasquetta