Da Fausto Melotti ad Alice Cattaneo: apre la nuova stagione di mostre alla Gam Torino

Si apre sotto il comune denominatore del ritmo, del segno e della struttura la nuova stagione della Gam Torino.

“Seconda Risonanza” è il titolo del progetto che coinvolge quattro artisti fino al 7 settembre: Fausto Melotti, Alice Cattaneo, Giosetta Fioroni e il duo Chiara Lee e Freddie Murphy.

Oltre alle mostre temporanee, si ampliano anche le Collezioni permanente con un nuovo allestimento al primo piano, sempre ispirato alla Seconda Risonanza.

Le nuove mostre



“Fausto Melotti. Lasciatemi divertire!” È il titolo dell’antologica dedicata all’artista di Rovereto a 53 anni dalla storica mostra che la Gam ospitò nel 1972. In percorso espositivo che racconta l’intera produzione di Melotti dagli anni Trenta alla maturità artistica. Il titolo della mostra evidenzia l’approccio sempre giocoso e sperimentale che ha caratterizzato la sua arte. In mostra sono oltre 150 opere disposte in otto sezioni: Arte astratta, Cosmologie, Alfabeti, Intervalli e contrappunti, Pioggia e vento, Produzione ceramica e Teatrini. Tra le opere più importanti, Gran Canale, Notte Africana, I pendoli.

“Alice Cattaneo. Dove lo spazio chiama il segno” indaga i diversi momenti della ricerca dell’artista che disegnano una partitura in cui parole come rinomo, interruzione e cura. All’interno delle sale, diversi frammenti del suo lavoro si alternano, creando un’atmosfera ricca di opere ma al tempo stesso rarefatta.

Giosetta Fioroni invade la videoteca della Gam con le opere realizzate tra gli anni Sessanta e i Settanta in cui la pittura si mischia al linguaggio cinematografico. Il percorso si apre con un dipinto, La ragazza della TV per poi proseguire con le proiezioni di spezzoni di Coppie, Gioco, Goffredo e Solitudine Femminile.

Il nuovo Intruso, chiamato a dialogare con gli spazi della Gam, è il duo Chiara Lee e Freddie Murphy. Curatori e sound artist, hanno realizzato un’installazione immersa che coinvolge le scale del museo, dove tre casse spazializzano i suoni della cosmologia delle “tre anime” di cui è composta quella umana: lo spirito dell’aria, l’Anima della Madre, lo Spirito della Terra.