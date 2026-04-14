La Tesoriera riapre entro fine aprile, il sindaco: "Non dovremmo avere più ritardi"

Forse è la volta buona. Il parco Tesoriera di corso Francia si prepara a riaprire completamente entro la fine di aprile. Al termine di un lungo percorso di riqualificazione su cui hanno pesato ritardi, criticità legate al meteo e anche una scoperta inattesa: il ritrovamento di fibre di amianto nelle tubature sotterranee.

La conferma del sindaco

A confermare che l'inaugurazione della rinnovata area verde sarà fatta nelle prossime due settimane e mezzo è il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo ai microfoni di ToRadio. "Le informazioni che mi hanno dato - ha detto il primo cittadino - confermano che il cantiere dovrebbe chiudersi per la fine di aprile. Posso tranquillizzare i torinesi: non dovremmo più avere ulteriori ritardi".

I ritardi

Il cronoprogramma iniziale prevedeva la conclusione dei lavori entro ottobre 2025, ma nel tempo le scadenze sono slittate più volte: prima a dicembre, poi a febbraio e infine ad aprile 2026, complice anche lo stop imposto dalle basse temperature invernali. A incidere, oltre al meteo, anche la carenza di personale delle ditte appaltatrici e alcune fasi di inattività del cantiere, segnalate dalla Direzione lavori.

Il nodo amianto

Ma come detto a complicare ulteriormente il quadro è stato il ritrovamento di materiali contenenti amianto durante gli scavi per la manutenzione della fontana ornamentale. Nel corso delle lavorazioni, infatti, gli operai hanno individuato terreno misto a materiali di scavo contenenti queste fibre, riconducibili a vecchi manufatti sotterranei come tubature e pozzetti.

La terra sospetta è stata subito isolata, coperta con teli e successivamente rimossa da personale specializzato, dotato di dispositivi di protezione. L’intervento di bonifica è stato affidato ad una ditta specializzata e ha comportato un costo di circa 40mila euro.

Stato dei lavori

Intanto il cantiere è entrato nella fase finale. Le lavorazioni si sono concentrate sul retro della villa, con la completa riqualificazione dell’area giochi, resa necessaria dal forte deterioramento delle pavimentazioni e delle attrezzature esistenti.

I nuovi giochi sono già stati installati e saranno collaudati entro fine mese. In parallelo si sta completando la sistemazione dei vialetti in calcestre attorno alla villa, mentre è stato effettuato anche il primo sfalcio dell’erba per uniformare il tappeto erboso.

Proseguono inoltre gli interventi sul verde, con la semina dei prati e l’ultimazione dell’impianto di irrigazione. L’ultima fase riguarderà l’area cani, che sarà riqualificata cercando di procedere per parti, così da limitare i disagi per i frequentatori del parco.

Sul fronte impiantistico, sono stati affidati a Iren Smart Solutions i lavori per gli allacci elettrici e il ripristino della fontana ornamentale, che verrà riattivata in un secondo momento.

Riapertura a fine aprile

Nonostante le criticità, il traguardo è ormai vicino. Un ritorno atteso per uno dei giardini storici più frequentati della zona Parella, interessato da un ampio progetto di riqualificazione che ha incluso nuove aree gioco inclusive, il rinnovo dei viali, la sistemazione del verde, il potenziamento dell’area cani, il restauro degli arredi urbani e la valorizzazione complessiva degli spazi. Un passo successivo riguarderà, infine, la riattivazione della fontana.