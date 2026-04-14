Acop Piemonte: Simone Fabiano eletto nuovo presidente

Acop Piemonte annuncia l’avvicendamento alla Presidenza Regionale dell’Associazione: Simone Fabiano, rappresentante del Gruppo Sanitalia, è stato nominato nuovo presidente.

La nomina rappresenta un momento significativo per ACOP Piemonte, che rappresenta l'Associazione Coordinamento Ospedalità Privata e che prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento nel territorio, rafforzando il ruolo di riferimento nel settore, ponendo particolare attenzione allo sviluppo strategico, all’innovazione e al dialogo con le istituzioni.



Nel suo primo intervento, Simone Fabiano ha dichiarato: “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e determinazione. L’obiettivo sarà quello di valorizzare il lavoro svolto fino ad oggi e di affrontare le nuove sfide con uno spirito di collaborazione e visione condivisa”.



“L’Associazione piemontese – ha dichiarato il presidente nazionale Michele Vietti - guarda ora al futuro con fiducia, pronta a intraprendere nuove iniziative sotto la guida del Presidente Fabiano, a cui vanno il mio apprezzamento e l’augurio di buon lavoro”.