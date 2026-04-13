L’ospedale di Pinerolo si occupa dei cuori juventini

In comune hanno l’esperienza nella Juventus e la permanenza nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Agnelli di Pinerolo. L’ex attaccante Michele Padovano, campione d’Europa nel 1996, e il dirigente Franco Ceravolo, con esperienza a Roma e Napoli, sono anche stati sottoposti allo stesso intervento: ablazione transcatetere e impianto di loop recorder, un registratore di eventi cardiaci impiantabile sottocute.

La Cardiologia pinerolese, diretta da Gianluca Alunni, ha operato con la collaborazione di quella di Rivoli, diretta da Ferdinando Varabella.

A occuparsene sono stati i cardiologi Antonio Mazza, Ruggero Maggio e Luca Tallone, con il supporto anestesiologico di Roberto Vacca.

“La scelta di affidarsi ai nostri presidi testimonia concretamente la nostra capacità di essere attrattivi anche al di là del nostro territorio e con la possibilità di accedere ad ampie alternative. È il risultato dell’impegno dell’azienda e di un grande lavoro di squadra dei nostri professionisti e delle loro équipe, che con professionalità e competenza rendono la nostra realtà un polo di attrazione e un punto di riferimento per tutti i cittadini” è il commento soddisfatto del direttore generale Giovanni La Valle.