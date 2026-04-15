I volontari rimuovono 900 chili di rifiuti dall’isolone di Bertolla

Due associazioni, Legambiente e The Custodians - Plastic Race, in azione con il supporto delle guardie parco per la giornata di pulizia all’Isolone di Bertolla.

Nel corso della mattinata, 45 volontari si sono tirati su le maniche per rimuovere ben 900 chili di rifiuti dall’area protetta, fra ingombranti, fili di plastica incastrati, tappeti, coperte, pezzi di plastica vari, restituendo valore e decoro a un importante spazio naturale del territorio. Un risultato significativo, reso possibile grazie all’impegno, alla collaborazione e al senso civico di tutti i partecipanti.

“L’evento rappresenta un esempio concreto di come la cittadinanza attiva possa contribuire alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia degli ecosistemi locali” commenta Giulia Zaccaro, custode dell’associazione “The Custodians - Plastic Race”.



Il prossimo appuntamento è previsto per la fine di maggio: la location dell’intervento sarà comunicata attraverso i canali social dell’associazione.







