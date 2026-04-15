Nuovo grande polo della carità a San Salvario al Sacro Cuore: mensa, lavanderia e cucine per chi è in difficoltà

Le novità non riguardano solo gli interventi di ristrutturazione effettuati sull’immobile e il numero e la tipologia dei servizi offerti. A queste occorre aggiungere la grande attenzione dedicata agli aspetti relazionali, posti al centro di ogni attività del Polo caritativo poiché - come evidenzia don Riccardo Baracco, parroco del Sacro Cuore di Gesù - “per la nuova fase della nostra storica mensa, tutto è stato pensato per mettere al centro le relazioni, che costituiscono la povertà più grande, oltre quella materiale”.

I pasti, ad esempio, saranno serviti a tavola come in un ristorante, guardando negli occhi e chiamando per nome ciascun ospite. Da questo approccio personalizzato partiranno le attività di accompagnamento svolte agli ampi ambienti a disposizione: servizi come quello offerto dal “punto d’ascolto”, un counseling point in cui operatori qualificati offriranno tutte le informazioni per accedere ai servizi, ai sussidi e a orientarsi in particolare nel mondo del lavoro.

“Cercheremo - spiega la responsabile della mensa, Alexandra Chindris - di impostare un progetto per ogni persona, ascoltando il loro passato e scoprendo i talenti e le aspirazioni”.

Alla presentazione del progetto e al momento inaugurale, seguirà, alle ore 18.30, la Messa presieduta dal cardinale Repole.