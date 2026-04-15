Da Moncalieri a regina dei social: Laura Pompeo festeggia sei anni di successi con #DaCasaCon

La rubrica #DaCasaCon celebra sei anni di attività confermandosi un punto di riferimento nel panorama della comunicazione culturale.

Ideata da Laura Pompeo, all'epoca assessore alla Cultura del Comune di Moncalieri, nel pieno del lockdown del 2020, ha realizzato oltre 350 interviste e superato 13 milioni di ascolti, facendo diventare la Pompeo una autentica regina dei social.

Il progetto era nato come spazio virtuale di dialogo e confronto culturale in un momento in cui le relazioni sociali erano sospese. Fin dall’inizio ha ospitato personalità italiane e internazionali del mondo della cultura, dello spettacolo, delle istituzioni, dell’imprenditoria, capaci di offrire letture lucide dell’attualità e visioni per il futuro.

Tantissimi gli ospiti famosi

Laura Pompeo, archeologa, divulgatrice, docente e consulente per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, già Assessora alla Cultura di Moncalieri e oggi Consigliera regionale del Piemonte, ha ideato e coordinato il progetto. #DaCasaCon è oggi disponibile su YouTube, 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐢𝐟𝐲 e Facebook, su 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 con puntate con 140.000 ascolti ciascuna, grazie anche a Gianni Ricci per la diffusione in Italia e in 70 paesi nel mondo.

Tra i tanti ospiti illustri: Pupi Avati, Davide Livermore, Sara D’Amario, Margherita Oggero, Bruno Gambarotta, Elsa Fornero e il compianto Monsignor Luigi Bettazzi.

Puntata speciale per i 6 anni

Il sesto anniversario si celebra oggi, mercoledì 15 aprile alle ore 19 con una puntata speciale: Laura Pompeo sarà intervistata dalla giornalista Maria La Barbera in una simbolica inversione di ruoli.

Dal progetto sono nati anche due libri pubblicati da Pintore Editore:

• #DaCasaCon. Quaranta per la quarantena (2022)

• #DaCasaCon. Il mondo non si è fermato mai un momento (2024)

Disponibili in libreria e online.

Per seguire #DaCasaCon:

• Facebook: Laura Pompeo

• Spotify: DaCasaCon

• YouTube: Laura Pompeo

• Radio Stella: www.RadioStellaPiemonte.net

https://linktr.ee/pompeolaura