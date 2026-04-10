Sapori, motori e artigianato: torna la festa di via Borgaro

Una giornata all’insegna del commercio di vicinato, dell’artigianato e delle specialità locali. Domenica 12 aprile 2026 torna a Torino la festa di via “Via Borgaro Sapori e Motori”, iniziativa organizzata dall’associazione commercianti e artigiani di via Borgaro.

L’evento si svolgerà dalle 9 alle 20 circa e interesserà il tratto compreso tra largo Borgaro e via Lucento, estendendosi anche all’intera area di piazza Villari. Per l’occasione, la strada si trasformerà in un grande spazio pedonale dedicato a stand, attività e intrattenimento.

Protagonisti della giornata saranno i negozi della zona, affiancati da bancarelle di prodotti tipici, hobbisti e artigiani, in un percorso pensato per valorizzare le realtà commerciali del quartiere e promuovere le eccellenze locali.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, è prevista la chiusura al traffico veicolare dell’area interessata dalle 6.30 alle 23.30.