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Attualità | 16 aprile 2026, 07:00

Cosa significa questo sciopero: la scelta di Torino Oggi

La protesta proclamata dalla Fnsi per il mancato rinnovo dell'accordo Fieg, fermo da 10 anni. Il nostro giornale, come il Gruppo editoriale MoreNews, applica il contratto Anso Fisc, ma siamo vicini ai colleghi. Ecco perché il sito sarà aggiornato solo all'essenziale

Il contratto Fieg Fnsi attende da dieci anni la firma del rinnovo

Il contratto Fieg Fnsi attende da dieci anni la firma del rinnovo

Oggi, giovedì 16 aprile 2026, è stato proclamato dal sindacato lo sciopero dei giornalisti per il mancato rinnovo  del contratto FIEG FNSI, fermo ormai da dieci anni con tutte le conseguenze facilmente immaginabili non solo sulle tutele, ma anche sull’effetto dell’inflazione sui redditi in busta paga di chi ogni giorno si impegna per informare in maniera corretta e indipendente.

Il nostro giornale, così come tutti gli altri del gruppo editoriale MoreNews di cui facciamo parte, applica un altro contratto: l’Anso Fisc Fnsi, valido ancora fino alla fine del 2027. Ma per vicinanza e solidarietà ai colleghi e alla legittimità delle loro istanze, nella giornata di oggi abbiamo deciso di ridurre al minimo indispensabile l’aggiornamento del nostro sito, garantendo solo l’informazione essenziale.

Siamo certi che i nostri lettori capiranno la natura e l’intenzione di questa decisione, perché, al di là dei contratti applicati, quella per la qualità dell’informazione (che passa anche dalle retribuzioni) è una battaglia che riguarda tutti. Chi scrive e chi legge.

redazione

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