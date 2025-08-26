Bruciano i boschi a Meana di Susa: vigili del fuoco in azione da oggi pomeriggio, ma la missione non è semplice [FOTO]

Sono in azione dal primo pomeriggio di oggi (intorno alle 14) i vigili del fuoco chiamati a intervenire a Meana di Susa per un incendio boschivo.

Ancora ignote le cause e la dinamica che hanno portato al rogo, ma l'intervento si è reso più difficile del previsto proprio a causa della zona impervia in cui si è sviluppato.

Ci sono addirittura alcune zone in cui le fiamme sono ancora attive, nonostante l'impegno degli uomini che va avanti ormai da quasi otto ore.



In un primo momento, peraltro, gli uomini hanno operato per fare in modo che l'incendio non coinvolgesse alcune case che si trovano poco distanti dall'area interessata dalle fiamme.