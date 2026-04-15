Chieri, Carta d'identità elettronica: al via la campagna per promuoverla tra i cittadini

A partire dal 3 agosto 2026 tutte le carte di identità cartacee ancora in corso di validità non saranno più valide come documento di identità, perdendo ogni efficacia giuridica, indipendentemente dalla data di scadenza, e non potranno più essere utilizzate per viaggiare nei Paesi UE.

Attualmente nella Città di Chieri risultano ancora in circolazione 2.870 carte di identità cartacee (erano 4.100 alla data del 30 ottobre 2025). Tra queste, 125 sono carte di identità cartacee scadute nel 2025 e 764 quelle scadute nel 2026.

Ricordiamo che la CIE è indispensabile per poter accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione (in alternativa allo Spid), per viaggiare e per attivare la firma digitale con CIESign.

In vista della data del 3 agosto, l’Amministrazione Comunale ha potenziato il servizio di assistenza ai cittadini: non solo da novembre ad oggi sono state effettuate 13 aperture straordinarie dello Sportello del Cittadino ma dal 13 aprile uno Sportello in più è dedicato unicamente alle CIE in tutti i giorni di apertura del servizio, è stata incrementata un’ora di apertura tutte le mattine del lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 12.30 alle 13.30 solo per le CIE (in particolare per venire incontro agli operatori economici, esercenti e lavoratori), ed è prevista un’apertura straordinaria tutti i giovedì dalle 14.00 alle 18.00, con ben 4 sportelli aperti e solo dedicati alle CIE. Inoltre, saranno previste anche aperture straordinarie al sabato, ad esempio sabato 18 aprile (dalle 9.00 alle 18.00) e sabato 9 maggio.

Per chiedere il rilascio della CIE è indispensabile prendere un appuntamento:

1) Accedendo al portale www.prenotazionicie.interno.gov.it

2) Per chi avesse difficoltà ad utilizzare le modalità telematiche, recandosi di persona allo Sportello del Cittadino (via Palazzo di Città, 10).

Tutte le informazioni sono disponibili sul portale dei servizi al cittadino

https://sportellotelematico.comune.chieri.to.it/ , procedimento telematico: "Chiedere il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE)"

oppure sul sito del Comune di Chieri

www.comune.chieri.to.it/it/news/addio-alla-carta-didentita-cartacea

Una volta ottenuto l’appuntamento allo Sportello, occorrerà presentarsi con tutti i documenti necessari (ad esempio, vecchia carta di identità cartacea, il codice fiscale o la tessera sanitaria, una fototessera, che può anche essere digitale ed essere caricata attraverso il portale utilizzato per la prenotazione o inviata alla mail cie@comune.chieri.to.it. Si può pagare in contanti o tramite Pos).

Afferma il Sindaco Alessandro Sicchiero: «Vogliamo lanciare un appello ai cittadini: non aspettate che arrivi l’estate ma attivatevi adesso. Nel corso del 2025 lo Sportello del Cittadino ha registrato ben 17mila passaggi, e ora alle attività ordinarie viene ad aggiungersi anche il carico delle nuove CIE. I nostri uffici sono impegnati in un grande sforzo organizzativo ed è importante che chi oggi ha ancora la vecchia carta di identità si affretti a prendere un appuntamento. Per questo, abbiamo ideato una campagna di comunicazione che prevede affissione di manifesti e informazioni social ma anche lettere che verranno inviate alle associazioni di categoria, alle associazioni del territorio e alle scuole.»