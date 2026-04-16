“Chi lo conosce? Chi si riconosce?”: a Collegno caccia ai sosia dello Smemorato

Il Lions Club Collegno Certosa Reale, nell’ambito delle iniziative dedicate al Centenario del caso dello Smemorato ha voluto unire memoria e contemporaneità, cultura e solidarietà, lanciando il progetto CHI LO CONOSCE? CHI SI RICONOSCE? con il patrocinio della Città di Collegno, lanciando un "service" a sostegno di Casa Corrado rifugio solidale, che coinvolgerà diversi operatori del commercio locale.

Parte così la ricerca di novelli Smemorati, che somiglino al personaggio comparso sulla foto della Domenica del Corriere del 1927, che divise l'Italia e mezzo mondo sulla sua vera, presunta, desiderata identità. La presidente del Lions Club Rossella Molina invita alla partecipazione: " cerchiamo Sosia, supporter, persone interessate a questa vicenda o a sostenere la solidarietà concreta sul nostro territorio, a seguire questo progetto, che fa memoria, che fa comunità, che ci farà scoprire impegno quotidiano a supporto di fragilità, accompagnati dalla rete del commercio locale". Il primo appuntamento è per il CASTING martedì 28 aprile alle ore 19:00 presso il Ristorante la Rosa Blu del Blu Hotel di via Torino, 154 Collegno, dove in una simpatica serata con pizzata finale, si svolgeranno le audizioni dei candidati "Smemorati".

In giuria anche il sindaco, Matteo Cavallone, e l'assessore alla Cultura, Clara Bertolo, che sottolineano: "il Centenario dello Smemorato è un viaggio di collettivo nel passato e nel futuro. Ringraziamo il Lions Club Certosa Reale per questa opportunità di ingaggio di persone e di reti sociali e commerciali per sostenere le ospitalità di Casa Corrado, un progetto che include e mette insieme, in perfetto stile Lions".

I candidati si misureranno in alcune prove concordate con la Direzione Scientifica del Comitato per le celebrazioni del Centenario guidate dal prof. Fabrizio Boscaglia. Beppe Vandoni, presidente di Casa Corrado, ringrazia: "siamo grati al Lions Club Certosa Reale per il sostegno, la nostra è una realtà che vive di volontariato e tanti piccoli contributi, grazie quindi a chi partecipando a questo bellissimo progetto ci aiuterà a sostenere persone in difficoltà". Primo appuntamento quindi 28 aprile al Blu Hotel alla scoperta dello "Smemorato di Collegno".