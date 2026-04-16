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Cronaca | 16 aprile 2026, 18:05

Scontro tra un furgone e una 500 che si ribalta, due feriti al pronto soccorso

Violento impatto in piazza Cattaneo, sul posto la polizia locale per gli accertamenti

L'incidente in piazza Cattaneo

L'incidente in piazza Cattaneo

Brutto incidente oggi pomeriggio, 16 aprile 2026, verso le ore 17, in piazza Cattaneo, quartiere Santa Rita. Per cause in corso di accertamento due veicoli - un furgone Gls e una Fiat 500 L di colore blu - si sono scontrati all'incrocio. Ad avere la peggio è stata l'auto che si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra infortunistica della polizia locale per gli accertamenti di rito. Oltre a un'ambulanza che ha soccorso due persone rimaste ferite, trasportandole al pronto soccorso. Stando ai primi risconti pare che il corriere, proveniente da piazza Omero, stesse procedendo in direzione Beinasco mentre l'auto stava svoltando in direzione del comando dei vigili di via Pinchia.

L'incidente in piazza Cattaneo

L'incidente in piazza Cattaneo

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ph.ver.

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