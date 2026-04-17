A Trofarello conto alla rovescia per l'inaugurazione del nuovo Polo Culturale

Trofarello si prepara a vivere un momento atteso da anni: giovedì 23 aprile, alle ore 19, in via Cesare Battisti 25 verrà inaugurato il nuovo Polo Culturale, un intervento di rigenerazione urbana che restituisce alla comunità uno spazio completamente rinnovato, moderno e pensato per accogliere attività culturali, studio e socialità.

Rigenerati 850 metri quadrati in via Cesare Battisti

Il progetto ha riguardato 850 metri quadrati rigenerati e trasformati in una biblioteca più ampia e funzionale, una sala studio e nuovi ambienti dedicati alla cultura, alla lettura e agli eventi. L’intervento rientra nel quadro del PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 (M5C2I2.2) “Piani Urbani Integrati (P.U.I.)”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Il progetto, identificato dal CUP I93C22000030001, riguarda il “Restauro, ristrutturazione, ampliamento e riorganizzazione funzionale e compositiva del Centro Culturale Marzanati e Biblioteca Lelio Basso, con criteri di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, resilienza sismica delle strutture e riqualificazione urbana”, Lotto 1 finanziato con Decreto della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 22 aprile 2022.

Napoletano: "Un'opera attesa da tutta la comunità"

Un investimento che non solo riqualifica un edificio storico della città, ma lo trasforma in un luogo contemporaneo, accessibile e sostenibile. Il Sindaco di Trofarello, Stefano Napoletano, sottolinea il valore simbolico e comunitario dell’opera: "Dopo il trasferimento nei nuovi locali della biblioteca e l’avvio delle attività nel velario, siamo finalmente pronti a inaugurare un’opera attesa da tutta la comunità. Quando abbiamo pensato a questo luogo lo abbiamo pensato aperto a tutti e alle idee, sarà esattamente così: un luogo in cui stare insieme e che possa vivere, penso per esempio a tutte le attività che ci saranno nel nostro velario e ai nuovi spazi della biblioteca, un paese che guarda avanti con fiducia. Questo intervento restituisce valore e identità a un luogo che per tanti era semplicemente “il Marzanati”. Ora sarà il Polo Culturale, uno spazio pensato per tutti e di tutti, dove poter trascorrere il tempo immersi nella cultura, nella lettura e negli eventi".

Appuntamento giovedì 23 aprile

Il Sindaco conclude con un invito rivolto alla cittadinanza: "Vi aspettiamo numerosi all’inaugurazione per condividere insieme questo nuovo inizio". Con l’apertura del Polo Culturale, Trofarello compie un passo decisivo verso una visione di città più inclusiva, attenta alla formazione, alla socialità e alla qualità degli spazi pubblici, restituendo alla comunità un luogo che torna a vivere e pronto ad accogliere studenti, famiglie, associazioni e tutti coloro che cercano un ambiente dedicato alla conoscenza e alla partecipazione.